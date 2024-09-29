Supersport 600 Yarışında Milli Sporcumuz Podyumda Yok

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İspanya'nın Aragon pistinde düzenlenen Supersport 600 yarışlarına katılan milli motosikletçilerden Can Öncü 11. olurken, Bahattin Sofuoğlu yarışı tamamlayamadı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Aragon ayağının son gün yarışlarında piste çıkan milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu podyuma çıkamadı.

Yarışa 6. sırada başlayan Öncü, iyi bir çıkış yapıp 3.'lüğe kadar çıksa da ilerleyen turlarda rakiplerinin gerisinde kalarak yarışı 11. sırada bitirdi.

Sofuoğlu ise 15. sırada başladıktan sonra 6. turda teknik bir arızadan dolayı Pit'e girdi ve yarışı tamamlayamadı.

Yarışı İtalyan Yari Montella kazanırken, diğer İtalyan pilot Stefano Manzi ikinci, İspanyol Adrian Huertas ise üçüncü sırada sonlandırdı.

Şampiyonada Huertas 370 puanla 1. sırada yer alırken, Montella ise 329 puanla 2. sırada bulunuyor.

Sıralamada 92 puanla Can Öncü 12. ve 82 puanlı Sofuoğlu da 13.'lükte yer alıyor.