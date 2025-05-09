Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti

İsmail Kartal'ın yönetimindeki Persepolis, İran Ligi'nin 29. haftasında Kheybar Khorramabad'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

SON DAKİKADA ATTILAR

Persepolis'in gollerini 65'inci dakikada Farshad Ahmadzadeh iie 90+1'inci dakikada Oston Urunov kaydetti. Kheybar Khorramabad'da fileleri 25'inci dakikada Farid Amiri havalandırdı.

KÜFÜR EDİLİNCE BASIN TOPLANTISINI TERK ETTİ

Bu sonucun ardından İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis puanını 57'ye yükseltti. Kheybar Khorramabad ise 32 puanda kaldı. İsmail Kartal, maç sonrası yaptığı basın toplantısında oyuncusuna edilen küfür nedeniyle terk etti.