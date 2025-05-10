Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti - Son Dakika
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Spor

Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti

Survivor\'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti

Survivor 2025'te şok gelişme! Almeda Baylan, kural ihlali ve set çalışanına şiddet nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildi. Türkiye'ye döner dönmez sosyal medya hesabından konuşan Almeda, Batuhan Karacakaya hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. ''Bu hikâye daha bitmedi'' diyerek Survivor 2026'ya göz kırpan Almeda, Ayşe için ise ''Sen benim en büyük pişmanlığımsın'' dedi.

10.05.2025 08:45
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Survivor 2025'in iddialı isimlerinden Almeda Baylan, yarışma boyunca sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak yarışma kurallarını ihlal etmesi ve bir set çalışanına şiddet uygulaması nedeniyle diskalifiye edilerek Türkiye'ye gönderildi. Bu ani gelişme, Survivor takipçilerini adeta şoke etti.

ALMEDA BAYLAN'DAN DUYGUSAL VE SİTEMKÂR AÇIKLAMA

Türkiye'ye döndükten sonra Instagram hesabından ilk kez konuşan Almeda, duygusal ve sitem dolu bir paylaşım yaptı. Şu sözleriyle sevenlerine seslendi: "Nasıl başlasam bilmiyorum. İçim buruk, kalbim kırık. Yediler bizi. Sizlerin hakkını nasıl öderim? Beni hiç yalnız bırakmadınız. Sizlere çok şey borçluyum. Bu kadar sevileceğimi hiç tahmin etmezdim. Umarım sevginize layık olabilmişimdir. Her şeyi tek tek anlatacağım... Yapılan oyunları! Bu hikaye şu anlık yarıda kaldı ama daha bitmedi." Bu açıklamasıyla, Survivor 2026'ya geri döneceğinin sinyallerini de verdi.

BATUHAN KARACAKAYA KALBİMİN KÖŞESİNDE

Almeda, bir diğer paylaşımında Survivor'ın güçlü yarışmacılarından Batuhan Karacakaya hakkında da çok konuşulacak iddialarda bulundu: "Batuhan Karacakaya, benim hayatımın hatta kalbimin bir köşesinde. Yeri bende başka. Benim elenmemin sebebi asıl o değil. Size tek tek anlatacağım olayın perde arkasını. Batuhan ben giderken çok üzgündü hatta ağladı. Bizi tuzağa düşüren kimdir diye soracaksanız, baş harfi A!" Bu sözleriyle izleyicilerin kafasında birçok soru işareti bırakan Almeda, ilerleyen günlerde daha fazlasını anlatacağının da altını çizdi.

Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti

YARIŞMADAKİ EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI AÇIKLADI

Almeda'nın bir diğer paylaşımında ise dikkat çeken isim Ayşe oldu. Almeda, adını açıkça vererek şu ifadeyi kullandı: "Batuşumun bir sözü vardı. 'Ayşe alışırsa yandın. Doyumsuz bu kız Almeda' derdi haklı çıktı. Ayşe, sen benim en büyük pişmanlığımsın."

Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti

Almeda Baylan neden diskalifiye oldu, Survivor 2025'te ne yaşandı, Batuhan Karacakaya ve Ayşe ile neler geçti gibi sorular sosyal medyada gündem yaratmaya devam ediyor. Almeda'nın açıklamalarıyla gündemin en çok konuşulan konusu haline gelen bu olayın yankıları uzun süre süreceğe benziyor.

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Son Dakika Spor Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mesut Biner:
    Acun Ilıcalı'nın televizyonda anlatmasına göre diskalifiye olma sebebin ormanın derinliklerinde bir erkekle yakalanıp elinde bir çanta ve içinde yasaklı içeceklerle beraber ondan sonra ekiple beraber eve gelip o karmaşanın içinde banyo yapma ihtiyacı duyman ve neden yaptığını açıklamaman acaba koca ne düşünüyor bu konular hakkında yada sorun olursa neden diskalifiye oldu diye insanlara nasıl bir aciklama yapacak gerçi herkes benim duyduklarimi duydu kocan senle gurur duyuyordur kesin şuan :) 16 7 Yanıtla
  • mert çelik:
    sende alkol alıp mıllete saldırmasaydın 16 1 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Kırmızı takım ne kadar basiretliymiş Adem in dolma çalıp arkadaşlarıyla paylaşmasını dillerine peselenk edenler utanmazlıkta gerçekten çok üst seviyelere gelmişler Bu durumda tüm kırmızı takımın gösterdiği çaba sabır takdire şayan bence mavi takımın aldığı cezalar çok az Almade yaptığı çok yanlış ama çevresinde onu uyanabilecek kim doğru ki 7 1 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    benim aldığım duyuma göre de esrar çalmış almış 6 1 Yanıtla
  • 149700:
    dünya savaşı kapıda bunların gündemine bak.. kim kime ne vermiş.. rezalet.. acun içi boş ceviz.. 3 0 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya:
    Almeda sen bizim kalbimizde sin sen bizim için şampiyon sun geri teferruat kısa çöp uzun çöpten hakkın alacak 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti - Son Dakika
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