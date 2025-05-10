Survivor\'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti

Survivor 2025'in iddialı isimlerinden Almeda Baylan, yarışma boyunca sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak yarışma kurallarını ihlal etmesi ve bir set çalışanına şiddet uygulaması nedeniyle diskalifiye edilerek Türkiye'ye gönderildi. Bu ani gelişme, Survivor takipçilerini adeta şoke etti.

ALMEDA BAYLAN'DAN DUYGUSAL VE SİTEMKÂR AÇIKLAMA

Türkiye'ye döndükten sonra Instagram hesabından ilk kez konuşan Almeda, duygusal ve sitem dolu bir paylaşım yaptı. Şu sözleriyle sevenlerine seslendi: "Nasıl başlasam bilmiyorum. İçim buruk, kalbim kırık. Yediler bizi. Sizlerin hakkını nasıl öderim? Beni hiç yalnız bırakmadınız. Sizlere çok şey borçluyum. Bu kadar sevileceğimi hiç tahmin etmezdim. Umarım sevginize layık olabilmişimdir. Her şeyi tek tek anlatacağım... Yapılan oyunları! Bu hikaye şu anlık yarıda kaldı ama daha bitmedi." Bu açıklamasıyla, Survivor 2026'ya geri döneceğinin sinyallerini de verdi.

BATUHAN KARACAKAYA KALBİMİN KÖŞESİNDE

Almeda, bir diğer paylaşımında Survivor'ın güçlü yarışmacılarından Batuhan Karacakaya hakkında da çok konuşulacak iddialarda bulundu: "Batuhan Karacakaya, benim hayatımın hatta kalbimin bir köşesinde. Yeri bende başka. Benim elenmemin sebebi asıl o değil. Size tek tek anlatacağım olayın perde arkasını. Batuhan ben giderken çok üzgündü hatta ağladı. Bizi tuzağa düşüren kimdir diye soracaksanız, baş harfi A!" Bu sözleriyle izleyicilerin kafasında birçok soru işareti bırakan Almeda, ilerleyen günlerde daha fazlasını anlatacağının da altını çizdi.

YARIŞMADAKİ EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI AÇIKLADI

Almeda'nın bir diğer paylaşımında ise dikkat çeken isim Ayşe oldu. Almeda, adını açıkça vererek şu ifadeyi kullandı: "Batuşumun bir sözü vardı. 'Ayşe alışırsa yandın. Doyumsuz bu kız Almeda' derdi haklı çıktı. Ayşe, sen benim en büyük pişmanlığımsın."

Almeda Baylan neden diskalifiye oldu, Survivor 2025'te ne yaşandı, Batuhan Karacakaya ve Ayşe ile neler geçti gibi sorular sosyal medyada gündem yaratmaya devam ediyor. Almeda'nın açıklamalarıyla gündemin en çok konuşulan konusu haline gelen bu olayın yankıları uzun süre süreceğe benziyor.