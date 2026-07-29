Susuz'da Öğrenciler Arasında Futbol Turnuvası - Son Dakika
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Susuz'da Öğrenciler Arasında Futbol Turnuvası

Susuz\'da Öğrenciler Arasında Futbol Turnuvası
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Susuz'daki yaz Kur'an kursu öğrencileri, motivasyonu artıran futbol turnuvasında kaynaştı.

Susuz'da yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası ilgi gördü. Susuz'daki farklı Kur'an kurslarından öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvaya Susuz Kaymakamı Furkan Öztürk de katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu.

Sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaran organizasyonda öğrenciler, hem dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdi hem de yaz tatilini verimli ve eğlenceli etkinliklerle değerlendirme fırsatı buldu.

Turnuva alanına gelen Kaymakam Furkan Öztürk, öğrenciler ve din görevlileriyle sohbet ederek organizasyon hakkında bilgi aldı. Karşılaşmaları tribünden takip eden Öztürk, sahada mücadele eden öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Öğrencilerin sportif faaliyetlerle bir araya gelmesinin önemine dikkat çeken Kaymakam Öztürk, bu tür etkinliklerin çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra özgüven kazanmalarına, takım ruhunu öğrenmelerine ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmelerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Susuz İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen futbol turnuvasının temel amacının, yaz Kur'an Kurslarına devam eden öğrencilerin motivasyonunu artırmak, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek olduğu belirtildi.

Kur'an eğitiminin yanında spor, kültürel ve sosyal etkinliklerle öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinin hedeflendiği organizasyonda centilmenlik, paylaşma, dayanışma ve fair-play anlayışı ön plana çıktı.

Turnuva boyunca kıyasıya mücadele eden öğrenciler, maçların ardından birbirlerini tebrik ederek örnek bir centilmenlik sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda çocukların mutluluğu ve heyecanı yüzlerine yansırken, veliler ve vatandaşlar da etkinliği ilgiyle takip etti.

Susuz'da gerçekleştirilen futbol turnuvası, öğrencilerin yaz tatilini verimli değerlendirmelerine katkı sunarken, spor aracılığıyla birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdi. Kaymakam Furkan Öztürk'ün de katılımıyla anlam kazanan etkinlik, hem öğrenciler hem de aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Ayrıca çocukların eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da gelişimlerini destekleyen faaliyetlerin ilçede artarak sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Futbol, Susuz, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Susuz'da Öğrenciler Arasında Futbol Turnuvası - Son Dakika

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