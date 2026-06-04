Suudi Arabistan 2026 Dünya Kupasına Hazır - Son Dakika
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Suudi Arabistan 2026 Dünya Kupasına Hazır

04.06.2026 11:21
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Suudi Arabistan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu'nda mücadele edecek. 7. katılımları.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Suudi Arabistan Milli Takımı, tarihinde 7. kez turnuvaya katılacak.

İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile H Grubu'nda yer alan Suudi Arabistan, geçmiş turnuvalardaki "sürpriz sonuçları" tekrarlamayı hedefliyor.

Suudi Arabistan'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Asya elemelerine 2. turdan başlayan Suudi Arabistan, G Grubu'nda Ürdün, Tacikistan ve Pakistan ile mücadele etti. Grubu 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puanla tamamlayan "Yeşil Şahinler", 3. tur biletini aldı.

3. turda ilk iki sırada yer alan Japonya ve Avustralya'nın doğrudan bilet aldığı C Grubu'nu üçüncü tamamlayan Suudi Arabistan, umutlarını 4. tura taşıdı.

Bu turda Irak ile 0-0 berabere kalan ve Endonezya'yı 3-2 yenen Suudi Arabistan, lider olarak turnuvaya katılma hakkını elde etti.

Öne çıkan oyuncular

Turnuvanın başlamasına 45 gün kala Herve Renard'nın yerine Georgios Donis'in getirilmesiyle teknik direktör değişikliği yaşayan Suudi Arabistan'da, son yıllarda futbola yapılan büyük yatırımlar ve yerel ligde artan rekabet seviyesi, milli takımın oyuncu kalitesini de yükseltti.

Suudi Arabistan'ın en önemli ismi yine kaptan Salem Al-Dawsari olacak. 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı attığı golle tarihe geçen tecrübeli oyuncu, hücum organizasyonlarının merkezinde yer alıyor.

Takımın büyük bölümü Suudi liginde oynayan futbolculardan oluşurken, fizik gücü ve disiplinli savunma yapısı dikkat çekiyor.

Dünya Kupası geçmişi

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 ile birlikte Dünya Kupası'na 7. kez katılıyor.

İlk kez 1994'te turnuvaya katılan Suudi Arabistan, ABD'de düzenlenen organizasyonda son 16 turuna kadar yükselerek tarihindeki en iyi derecesini elde etti.

"Yeşil Şahinler", 2022 Katar Dünya Kupası'nda ise turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza atarak açılış maçında son şampiyon Arjantin'i 2-1 mağlup etmişti. Ancak Polonya ve Meksika karşısında aldığı mağlubiyetlerle gruptan çıkamamıştı.

Suudi Arabistan'ın Dünya kupaları geçmişi şöyle:

1994 - Son 16 turu

1998 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2018 - Grup aşaması

2022 - Grup aşaması

Kadro

Kaleci: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah)

Defans: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr)

Orta saha: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr)

Forvet: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr)

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Maç takvimi

Suudi Arabistan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maç programı şöyle:

16 Haziran (TSİ 01.00): Suudi Arabistan-Uruguay (Miami Stadı)

21 Haziran (TSİ 19.00): İspanya-Suudi Arabistan (Atlanta Stadı)

27 Haziran (TSİ 03.00): Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan (Houston Stadı)

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Suudi Arabistan 2026 Dünya Kupasına Hazır - Son Dakika

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