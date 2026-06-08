Suudi Arabistan Dünya Kupası\'na Hazırlanıyor

Suudi Arabistan, 15 Haziran'da Uruguay ile H Grubu'ndaki ilk maçına çıkacak, ardından 21 Haziran'da 2010 şampiyonu İspanya ve altı gün sonra da Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

Takımın teknik direktörlüğünü Yunan Georgios Donis yapıyor.

Milli takımın kaptanı olan Al Hilal'den 34 yaşındaki Salem Al Dawsari, 2018 ve 2022 turnuvalarında yer aldıktan sonra üçüncü Dünya Kupası'nda forma giymeye hazırlanıyor.

Lens'in savunma oyuncusu Saud Abdulhamid, Dünya Kupası için Suudi Arabistan'ın kadrosuna seçilen tek yurtdışı oyuncusu.

Suudi Arabistan Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Defans: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, Roma'dan kiralık), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Orta saha: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Forvetler: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).