Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, Ivan Rakitic\'i transfer etti

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, İspanya'nın Sevilla takımından Hırvat futbolcu Ivan Rakitic'i kadrosuna kattı.

Sevilla Kulübü, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Rakitic'in transferi için Al-Shabab ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Hırvatistan Milli Takımı'nda 106 kez forma giyip 15 gol kaydeden Rakitic, kariyeri boyunca Sevilla'nın yanı sıra Basel, Schalke 04 ve Barcelona'da görev aldı.

Rakitic, 2011-2014 ile 2020-2024 yıllarında olmak üzere iki dönem formasını giydiği Sevilla'da 323 maça çıktı, 51 gol attı ve 63 asist yaptı.