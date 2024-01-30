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Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, Ivan Rakitic'i transfer etti - Son Dakika
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Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, Ivan Rakitic'i transfer etti

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, İspanya'nın Sevilla takımından Hırvat futbolcu Ivan Rakitic'i kadrosuna kattı. Sevilla Kulübü, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Rakitic'in transferi için Al-Shabab ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Rakitic, kariyeri boyunca Sevilla'nın yanı sıra Basel, Schalke 04 ve Barcelona'da görev aldı. Hırvatistan Milli Takımı'nda 106 kez forma giyip 15 gol kaydeden Rakitic, Sevilla'da 323 maça çıktı, 51 gol attı ve 63 asist yaptı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, Ivan Rakitic\'i transfer etti
30.01.2024 - 15:07,
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Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, İspanya'nın Sevilla takımından Hırvat futbolcu Ivan Rakitic'i kadrosuna kattı.

Sevilla Kulübü, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Rakitic'in transferi için Al-Shabab ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Hırvatistan Milli Takımı'nda 106 kez forma giyip 15 gol kaydeden Rakitic, kariyeri boyunca Sevilla'nın yanı sıra Basel, Schalke 04 ve Barcelona'da görev aldı.

Rakitic, 2011-2014 ile 2020-2024 yıllarında olmak üzere iki dönem formasını giydiği Sevilla'da 323 maça çıktı, 51 gol attı ve 63 asist yaptı.

Kaynak: AA
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