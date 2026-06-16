Suudi Arabistan - Uruguay: 1-1 Beraberlik - Son Dakika
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Suudi Arabistan - Uruguay: 1-1 Beraberlik

16.06.2026 03:30
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2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Suudi Arabistan ile Uruguay 1-1 berabere kaldı.

Stat: Miami

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Suudi Arabistan: Al Owais, Abdulhamid (Dk. 90+2 Lajami), Al Tambakti, Al Amri, Al-Harbi (Dk. 90+2 Al Hamddan), Abu Al-Shamat (Dk. 81 Al Boushal), Kanno, Al Khaibari, Salem Al Dawsari, Al Juwayr (Dk. 63 Nasser Al Dawsari), Al Brikan (Dk. 90+2 Al Hejji)

Uruguay: Muslera, Varela, Caceres, Olivera, Vina (Dk. 46 Sanabria), Valverde, Ugarte (Dk. 72 de la Cruz), Bentancur, Maxi Araujo (Dk. 81 Rodriguez), Vinas (Dk. 90 Aguirre), Nunez (Dk. 46 Canobbio)

Goller: Dk. 41 Al Amri (Suudi Arabistan), Dk. 80 Maxi Araujo (Uruguay)

Sarı kart: Dk. 44 Al Amri (Suudi Arabistan)

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda oynanan maçta Suudi Arabistan ile Uruguay, 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmaya daha baskılı başlayan Uruguay, ilk dakikalarda rakip ceza alanında topla buluşsa da tehlikeli olamadı. Rakibinin erken baskını dengeleyen Suudi Arabistan, topu her kazandığında dikine paslarla ileri çıkmaya çalışırken, Uruguay'ın savunma dörtlüsü ve önlerinde konumlanan Ugarte, buna izin vermedi.

Suudi Arabistan'ın çıkmakta zorlandığı 30. dakikada ceza sahasına şişirilen topa Vinas kafayla vurdu ancak kaleci Al Owais, meşin yuvarlağı tokatlayarak kritik bir kurtarış yaptı.

38. dakikada Suudi Arabistan tehlikeli geldi ancak kaleci Muslera'yı geçemedi. Serbest atışı kullanan Al Juwayr'ın ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte kendini unutturan Al Amri vurdu. Muslera, topu üstten kornere çeldi.

İlk tehlikesinin üzerinden çok geçmeden Uruguay kalesine yine bir duran topla gelen Suudi Arabistan'da, kaleci Muslera'nın kontrol edemediği meşin yuvarlağı Al Amri ağlara göndererek 41. dakikada takımını öne geçirdi.

İlk yarı Suudi Arabistan'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bielsa, ikinci yarıya 2 değişiklikle başladı

Teknik direktör Marcelo Bielsa'nın Canabbio ve Sanabria hamlesiyle ikinci yarıya başlayan Uruguay, Canobbio ile Varela'nın uyumuyla sağ kanattan tehlikeli gelmeye başladı.

İkinci yarının ilk 15 dakikasında rakip kaleyi abluka altına alan Uruguay, 60. dakikada Ugarte'nin ceza alanı önünden sert şutunda gole çok yaklaştı ancak kaleci Al Owais'in de müdahalesiyle direği geçemedi.

80. dakikada sol taraftan gelişen Uruguay atağında, Vinas'ın kafa vuruşunda kaleci Al Owais'ten dönen topu Maxi Araujo, tamamladı ve skora dengeyi getirdi: 1-1.

26 yaşındaki Maxi Araujo, Diego Forlan'ın 2002'de Senegal'e attığı golden bu yana Uruguay formasıyla çıktığı ilk Dünya Kupası maçında gol atma başarısı gösteren ilk oyuncu oldu.

Uruguay'ın kalan bölümde yoğun baskı kursa da gol bulamadığı karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Muslera 5. kez Dünya Kupası'nda

Galatasaray'ın kalesini uzun yıllar koruyan Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı formasıyla 5. kez Dünya Kupası heyecanı yaşadı.

2010, 2014, 2018 ve 2022'de milli takım kadrosunda yer alan deneyimli file bekçisi, 2022 Katar'da gruptaki 3 maçta da forma şansı bulamamıştı.

Fırtına, ertelemeye neden olmadı

Stat yakınlarında çıkan fırtınanın maçın ertelenmesine neden olup olmayacağı FIFA tarafından yakından takip edildi.

Miami'de protokoller gereği stadın 8 mil yakınında şimşek çakması halinde maça 1 saat ara veriliyor ve seyircilere sığınacak bir yer bulmaları tavsiye ediliyor.

Karşılaşma boyunca stada en yakın şimşeğin 8,9 mil yakında çakması nedeniyle maçta herhangi bir erteleme yaşanmadı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Uruguay, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Suudi Arabistan - Uruguay: 1-1 Beraberlik - Son Dakika

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