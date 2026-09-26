Suwen Kadınlar Süper Lig 5. haftasında Kayseri Kadın FK, Şile Bilgidoğa\'yı 7-0 yendi

Suwen Kadınlar Süper Lig 5. haftasında Kayseri Kadın FK, Şile Bilgidoğa'yı 7-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Kayseri Kadın FK, sahasında Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş.'yi 7-0 mağlup etti. Sümer Stadı'nda oynanan maçta Kayseri'nin gollerini Laurie Ann Moise, Kafayat Atoke Başhıru ve Hembafan Roselina Ayatsea attı.
Suwen Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü ligin 5. haftasında sahasında Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş.'yi 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Tunahan Evci, Ersin Öztürk, Ertuğrul Çil
Kayseri Kadın FK: Rıta Akarekor, (Asiye Damla Kasap dk.46), Ayowunmi Mama Omosuyı, Elvin Kılınç, (Mine Okaytu dk.80), Fatman Nur Şenses, Hembafan Roselina Ayatsea, Mariam Olawumi Abdulkabir, Aluwabunmi Semilore Oladeji, Blessed Chizameze Isıgbo, Kafayat Atoke Başhıru, Laurie Ann Moise, Ayşegül Aydın
Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş.: Lamfir Oceane Konan, Ecrin Koyun, Arzu Yedikardeş, İlayda Pınar, Samira Ashirova, Grace Esperance Blue, Nazlı Feride Aletirik, Gamze Demirtaş, Esin Nisa Sivaslı, (Minenur Sarıoğlu dk.46), Resmiye İlden Şimşek
Goller: Laurie Ann Moise (dk.27-31), Kafayat Atoke Başhıru (dk.39-45-77), Hembafan Roselina Ayatsea (dk.61-70) (Kayseri Kadın FK)
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