Szalai için Fenerbahçe'ye resmi ilgi mektubu gönderdiler

Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai için çıkan söylentiler ciddiyete bindi. Başarılı stoper için Chelsea'nin hamle yaptığı konuşuluyordu. Szalai'yi gözleyen İspanyol ekibi Atletico Madrid oyuncuyu kaptırmak istemiyor.
Atletico Madrid'in, Szalai için resmi ilgi mektubu gönderdiği aktarıldı. Fenerbahçe, 20 milyon euronun altında bir satış düşünmüyor.
Fenerbahçe, satış için katı değil. Değerini bulan futbolcuların satılmamasından dolayı çokça pişmanlık yaşandı. Szalai'nin hangi takıma gitmek istediği de önemli etken.
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