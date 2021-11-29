Fenerbahçe kan kaybetmeye devam ediyor. Hafta içi Avrupa Ligi'ne havlu atan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de Göztepe engelini geçemeyerek lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü. Mücadelenin son çeyreğinde İrfan Can Kahveci'nin teknik direktörü Vitor Pereira'ya tepkisi ise maça damga vurdu.
Fenerbahçe'nin attığı tek golün asistini yapan İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın 78. dakikasında yerini Rossi'ye bıraktı. Oldukça sinirli bir şekilde saha kenarına gelen milli futbolcunun "Ben böyle bir şey görmedim!" dediği kameralara yansıdı.
Son Dakika › Spor › Tabelada ismini görünce çok sinirlendi! İrfan Can Kahveci'den Vitor Pereira'ya sert tepki - Son Dakika Spor