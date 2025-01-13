Tadic'ten Yine Gol ve Asist - Son Dakika
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Tadic'ten Yine Gol ve Asist

Tadic\'ten Yine Gol ve Asist

Dusan Tadic, Konyaspor maçında gol atıp asist yaparak Fenerbahçe'ye katkı sağladı.

13.01.2025 22:45
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Fenerbahçe'nin Sırp futbolcu Dusan Tadic, bu sezon 4. kez bir maçta gol ve asist katkısı yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadeleye 11'de başlayan Dusan Tadic, galibiyette önemli rol oynadı. Tadic, 14. dakikada Mert Müldür'ün golünde köşe vuruşunu kullanan isim olurken, 61. dakikada ise fileleri havalandırdı.

Bu sezon tüm maçlarda forma giyen ve bunların 16'sında 11'de başlayan Tadic, 8. kez gol sevinci yaşadı. Ligde 7. kez de arkadaşlarına gol pası veren 36 yaşındaki futbolcu, toplam 15. gol katkısını sağladı.

Tadic, 90. dakikada yerini Yusuf Akçiçek'e bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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