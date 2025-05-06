Taekwondo Camiasına Yeni Spor Salonu - Son Dakika
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Taekwondo Camiasına Yeni Spor Salonu

Taekwondo Camiasına Yeni Spor Salonu

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Keçiören Belediyesi ile yapılan iş birliği sonucunda 'Nur Tatar Spor Salonu'nun taekwondo camiasına kazandırıldığını duyurdu. Bu tesis, antrenman ve özel çalışmalar için kullanılacak.

06.05.2025 10:12  Güncelleme: 10:15
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Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Keçiören Belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde antrenman ve özel çalışmalar için kullanılacak yeni bir spor salonunun camiaya kazandırıldığını açıkladı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu ile Keçiören Belediyesi arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonunda antrenman ve özel çalışmalar için kullanılacak yeni bir spor salonu tahsis edildi. Olimpiyat madalyalı milli sporcunun adıyla anılacak olan bu tesisin 'Nur Tatar Spor Salonu' olarak hizmet vereceğini belirten Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, bu adımın taekwondo camiası için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.

Tesisleşme konusunda kararlı adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Tanrıkulu, "Yıllardır camiamızın bırakın tesisini, dikili bir ağacı dahi yokken, göreve gelişimizin altıncı ayında Keçiören Belediyemizin katkılarıyla Nur Tatar Taekwondo Salonu'nu hayata geçirdik. Bu kıymetli katkılarından ötürü Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Özarslan'a teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri tesisleri camiamıza kazandırmak için çalışmalarımıza azimle devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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