Taekwondo Milli Takımı'ndan Avrupa Şampiyonası'na Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika
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Taekwondo Milli Takımı'ndan Avrupa Şampiyonası'na Şampiyonluk Hedefi

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Taekwondo Milli Takımı Antrenörü Mehmet Aytan, Estonya'da düzenlenecek Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda şampiyonluk hedeflediklerini açıkladı. Aytan, milli takımın yeni yapılanması ve sporcuların hedefleri hakkında bilgi verdi.

30.03.2025 12:54  Güncelleme: 12:58
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- Mehmet Aytan: "Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda hedefimiz şampiyonluk"

İSTANBUL - Taekwondo Milli Takımı Antrenörü Mehmet Aytan, Estonya'da yapılacak Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda tüm kilolarda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Estonya'nın başkenti Talin'de 12-14 Nisan tarihlerinde Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası düzenlenecek. Turnuvada mücadele edecek milli takım hazırlıklarını sürdürüyor. Taekwondo Milli Takımı Antrenörü Mehmet Aytan, şampiyona hazırlık süreci, milli takımın yeni yapılanması ve sporcuların hedefleriyle ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Güngören Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarına devam eden Aytan, "Türkiye Şampiyonası'nı yaptık. Başarılı olan sporcularımız ve kadrolarımız belli oldu. 12-14 Nisan'da Estonya Talin'de yapılacak Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda ön hazırlığı olacak. 1 Nisan itibarıyla Çanakkale'de kampa başlıyoruz. Buradan da Talin'e gideceğiz. Şampiyonada da sporcularımız yarışacak. Milli takım olarak hedefimiz şampiyon olmak. Bütün sıkletlerde iddialıyız. Bütün kilolarda, erkek ve kadın takımlarımızın başarılı olacağına inanıyoruz. Sporcularımıza kampta yardımcı olacağız. İnşallah Estonya'da da başarılı bir sonuç almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bütün sporcularımız iddialı"

Şampiyonada hedefleriyle ilgili ise Aytan, "Hedefimiz bütün kilolarda şampiyonluk, bütün sporcularımız iddialı. Biz de onlara destek olacağız. Federasyon Başkanımız Bahri Tanrıkulu'nun ve yönetim kurulunun destekleriyle sporcularımızın başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Milli takımda yeni bir dönem başladı"

Milli takım yeni süreciyle ilgili de konuşan Mehmet Aytan, "Milli takımda yeni bir dönem başladı. Takım halinde Ümitler Avrupa şampiyonu olundu. Yıldızlarda takım halinde şampiyonluk geldi. Gençlerde de başarılı olacağımıza inanıyoruz. Yeni yönetim genç bir jenerasyon var. Genç antrenörler var. Onlar da ülkemize daha faydalı olacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa ve dünya şampiyonalarında şampiyonluklar bekliyoruz"

2025 yılı hedefleriyle ilgili görüşlerini paylaşan Aytan şunları söyledi:

"2025 yılında Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Bu hazırlık turnuvaları olarak görünüyor ama büyük bir maç. Onları iyi bir şekilde hazırlayıp, Avrupa ve dünya şampiyonalarında şampiyonluklar bekliyoruz. Önümüzdeki yılı inşallah başarılı geçireceğiz."

Mehmet Aytan, destekleri için Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Taekwondo Milli Takımı'ndan Avrupa Şampiyonası'na Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika

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