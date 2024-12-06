TAF'a Yeni Genel Sekreter Atandı

Spor

Türkiye Atletizm Federasyonunda (TAF) genel sekreterlik görevine Tekin Yaman getirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Satılmış Atmaca'nın ailevi nedenlerle görevinden ayrılmasıyla boşalan TAF Genel Sekreterliği pozisyonuna getirilen Tekin Yaman görevine başladı." ifadeleri kullanıldı.

Beden eğitimi öğretmenliği bölümü mezunu olduğu belirtilen Yaman'ın, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Genel Koordinatörlüğünün yanı sıra Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu, Türkiye Kayak Federasyonu ve Türkiye Ragbi Federasyonunda da genel sekreterlik görevini üstlendiği bilgisi verildi.