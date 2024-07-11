TAF Genel Sekreterliği'ne Satılmış Atmaca atandı

Spor

Türkiye Atletizm Federasyonunda (TAF) genel sekreterlik görevine Satılmış Atmaca getirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Yasemin Bakıcı'nın görevinden ayrılması nedeniyle boşalan TAF Genel Sekreterliği'ne eski milli atletlerden Satılmış Atmaca atandı. TAF Genel Sekreterlik görevini bir dönem yürüten Atmaca, yeniden getirildiği göreve 5 Temmuz 2024 tarihi itibariyle başladı." denildi.

Açıklamada, Atmaca'nın 2002'de İstanbul'da düzenlenen Balkan Maraton Şampiyonası'nda 2'nci olduğu ve ulusal çapta birçok başarıya imza attığı, aktif kariyeri sonrasında da antrenörlük yaptığı bilgileri verildi.