Taha Akgül, Olimpiyat jübilesi yaparak Türkiye\'ye hizmete devam etmek istiyor

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 125 kilo serbest stilde bronz madalya aldıktan sonra ayakkabılarını minderde çıkararak jübile yapan milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye'ye hizmete devam etmek istediğini söyledi.

Paris Champ de Mars Arena'daki organizasyonda Kırgızistanlı Aiaal Lazarev'i sayı vermeden 7-0 mağlup ederek madalyaya uzanan Akgül, tribünleri dolduran seyircilerin alkışlarıyla güreşe veda etti.

Karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akgül, çok duygusal bir gün yaşadığını söyledi.

Paris'e altın madalya hedefiyle geldiğinin altını çizen Akgül, "Yarı final müsabakasını puan vermeden, denk bir müsabakada hakem kararıyla kaybettim. Rakibime pasif cezası verildi, 10 saniye sonra beni cezalandırdılar. Rakibime niye veriyorsunuz o zaman? Rakibim pasifse, pasif kararı devam eder ve güreşin ortasındayız, minderin ortasındayız. Geri kaçma yok, güreş oluyor. Hakemlerin istediği de güreşin olması. Ama maalesef böyle bir karar aldılar ve bu karar müsabakayı etkiledi. Puan vermeden üçüncü oldum. Hedefim altın madalyaydı ve hakkımdı. Hakemlerin sonuca etki etmesi yüzünden bronz madalyada kaldım." ifadelerini kullandı.

"Omzum, dizim ağrıyarak hazırlandım"???????

Altın madalya kazanamadığı için üzgün olduğunu belirten Akgül, şöyle devam etti:

"Bugün ayakkabılarımı çıkardım. Çok zorlu bir kariyer geçirdim. 11 Avrupa, 3 dünya, 1 olimpiyat şampiyonluğu, 2 de olimpiyat üçüncülüğü elde ettim. 3 olimpiyat madalyasıyla kariyerimi noktalamak nasip oldu. İstesem 2028'e kadar rahat devam ederdim, çok madalya kazanıp maddi getiri elde ederdim, bayrağımızı yine göndere çektirebilirdim. Ama vücudum artık sinyal vermeye başladı. Omzum, dizim ağrıyarak buraya hazırlandım. Antrenmanlarda sekerek koşuyordum. Bu şekilde geldim buraya ve 'Taha sık dişini, bu artık son' dedim. Eşimin hamile olması da beni biraz yıprattı, o yalnız kaldı. Zorlu bir süreçten geçti. Şu anda ülkesinde annesinin yanında. Hemen onun yanına gideceğim. Doğumumuz da yaklaşıyor, bebeğimiz bereketiyle geliyor. Bebeğime ve eşime armağan olsun diyorum. Bu kariyer de böyle bitti."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve üzerinde emeği olan herkese teşekkür eden Taha Akgül, gelecek planlarıyla ilgili olarak da "Tabii ki bazı planlarımız var. Ama önce biraz dinlenmek istiyorum. Bebeğimiz doğacak. Biraz dinlendikten sonra vatanımıza hizmet etmek için, kendimizi bu ülkenin neferi yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.