Erdoğan'a güreş tablosu hediye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan'a güreş tablosu hediye edildi

Erdoğan\'a güreş tablosu hediye edildi
17.05.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile milli güreşçi Rıza Kayaalp tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk güreşinin ağır sıkletteki başarı hafızasını simgeleyen tablo takdim edildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile milli güreşçi Rıza Kayaalp tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk güreşinin ağır sıkletteki başarı hafızasını simgeleyen tablo takdim edildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve Türk güreşinin dünyadaki gururu, dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp dün düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni' programı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk güreşinin ağır sıkletteki başarı hafızasını simgeleyen 3 boyutlu bir tablo takdim edildi. Özel olarak tasarlanan eserde; son 15 yılda kazandığı başarılarla Türk güreşini zirveye çıkaran tarihi başarılar kazanıp rekorlar kıran ağır sıkletin öncü isimleri Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Yasemin Adar'ın minderlerde en iyi yaptığı ikonik oyunlar betimlenirken, tablonun alt kısmında şampiyonların elde ettiği tarihi başarıların sayısal dökümüne yer verildi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinden dolayı şükranları arz edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erdoğan'a güreş tablosu hediye edildi - Son Dakika

’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

14:00
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:57
Trump’ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 14:12:55. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'a güreş tablosu hediye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.