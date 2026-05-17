Erdoğan\'a güreş tablosu hediye edildi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve Türk güreşinin dünyadaki gururu, dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp dün düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni' programı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk güreşinin ağır sıkletteki başarı hafızasını simgeleyen 3 boyutlu bir tablo takdim edildi. Özel olarak tasarlanan eserde; son 15 yılda kazandığı başarılarla Türk güreşini zirveye çıkaran tarihi başarılar kazanıp rekorlar kıran ağır sıkletin öncü isimleri Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Yasemin Adar'ın minderlerde en iyi yaptığı ikonik oyunlar betimlenirken, tablonun alt kısmında şampiyonların elde ettiği tarihi başarıların sayısal dökümüne yer verildi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinden dolayı şükranları arz edildi. - İSTANBUL