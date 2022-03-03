Tahir Kıran: Rizespor'a sahip çıkılmıyor, Galatasaray kendi kendini kurtarır - Son Dakika
Üye Girişi

Tahir Kıran: Rizespor'a sahip çıkılmıyor, Galatasaray kendi kendini kurtarır

03.03.2022 13:13

Başkan Tahir Kıran, antrenmanda basın mensuplarına, "Rizespor'a sahip çıkılmıyor. Takımı sahadan çekmediğime pişman oldum. Galatasaray kendi kendini kurtarır." ifadeleriyle sert konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftada Giresunspor'la kozlarını paylaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarına devam ediyor. Başkan Tahir Kıran, antrenmanda basın mensuplarına konuştu. Galatasaray maçındaki kararlara isyan etti.

İşte Kıran'ın açıklamaları:

"YAPTIRIM OLACAKTIR"

"Maçtaki kararları tartışmaya gerek yok. Tartışılacak bir karar yok. Takımı sahadan çekmediğime pişman oldum. Böyle bir rezalet Türk futbolunda ne görüldü ne de görülecek. Bir daha da görülmez. Yaşananlar yaşandı. Futbol Federasyonu bir yaptırım yapacaktır, böyle bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Bu insanların emeğini çalmak kolay iş değil.

"GALATASARAY KENDİ KENDİNİ KURTARIR"

Bizim maçlarımızı bir canlı yayınlanırken veriyorlar, bir de 3-5 gün sonra bir daha veriyorlar. Galatasaray maçında Gedson'un kaval kemiğine adam basıyor, tersine karar veriyor. Bunu görüntülere bile koymuyorlar. Çok enteresan işler oluyor. Galatasaray'ı kurtarmak için bunlara gerek yok. Galatasaray kendi kendini kurtarır.

"DEPREM OLACAK"

Bir takımın üzerine bu kadar oynanmaz. Ben bunun sebeplerini biliyorum, çözdüm. Nereden neyin geldiğini hepsini gayet iyi biliyorum. Onlar için bir zaman tanıyorum. O zaman içerisinde bunu düzelttiler, düzelttiler. Düzeltmezlerse ciddi anlamda Türk futbolunda deprem olacak.

"RİZESPOR'A SAHİP ÇIKILMIYOR"

Rizespor'a sahip çıkılmıyor. Herkes memleketine, vatanına sahip çıksın. Vatana hizmet etmemek, memlekete hizmet etmemek de bana göre hainliktir."

YORUMLAR
500
Tahir Kıran: 'Bu durum düzelmezse Türk futbolunda deprem yaşanacak' Tahir Kıran: 'Bu durum düzelmezse Türk futbolunda deprem yaşanacak' Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kıran, hakem performanslarını değerlendirdi Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kıran, hakem performanslarını değerlendirdi

Galatasaray, Giresunspor, Tahir Kıran, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tahir Kıran: Rizespor'a sahip çıkılmıyor, Galatasaray kendi kendini kurtarır - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Kanlı pusu: Günlerce takip ettiği husumetlisine kurşun yağdırdı
10:44 Ukrayna'ya yardım elini Türkiye de uzatıyor! 2 tır yola çıktı
10:41 Karısını balkondan atarak öldürmek istemişti! Şimdi cezaevinden özür mektupları yazıyor!
10:35 Bacağına çay döküldü, 20 bin TL tazminat kazandı
10:32 Farah Zeynep Abdullah aldığı eleştirilere dayanamadı, patladı: Hani herkesin kıyafetine kimse karışmıyordu?
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
10:24 Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu
10:18 Benzine zam üstüne zam geliyor! Litre fiyatı 18,08 TL
10:12 Ukraynalı turiste moral veren Türk viral oldu, barış için yaptığı hareket daha da olay
10:01 Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 10:55:38. #1.13#
SON DAKİKA: Tahir Kıran: Rizespor'a sahip çıkılmıyor, Galatasaray kendi kendini kurtarır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement