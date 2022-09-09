Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Josef için yaptığı itirazı reddetti - Son Dakika
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Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Josef için yaptığı itirazı reddetti

09.09.2022 21:36
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Josef için yaptığı itirazı reddetti

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Ankaragücü maçının ardından sahaya giren taraftara müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü.

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Ankaragücü maçının ardından sahaya giren taraftara müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kırmızı kart gördüğü için Josef de Souza'ya otomatik olarak aldığı 1 maçlık cezaya ek olarak başka bir ceza vermemişti. Siyah-beyazlı ekip, uygulamanın durdurulması yönünde Tahkim Kurulu'na başvururken, kurul siyah-beyazlı ekibin bu talebini reddetti.

Tahkim Kurulu'nca alınan karar şöyle:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, futbolcusu Josef de Souza Dias ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve E.2022-2023/54 - K.2022-2023/75 sayılı kararına itirazı incelendi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Josef de Souza Dias'ın kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesinde yapılan müzakere neticesinde;Esas hakkında karar verildiğinden uygulamanın durdurulması talebinin reddine,

PFDK kararının sonuç bölümünde usul ve mevzuata aykırı herhangi bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Josef için yaptığı itirazı reddetti - Son Dakika

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