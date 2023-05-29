Takım arkadaşına söylenenlerle çılgına dönen Berghuis, taraftarı yumrukladı

İspanya'da henüz Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a yapılan ırkçılık skandalı tazeyken, Hollanda'da da benzer bir durum yaşandı. Ancak bu kez ırkçılığa tepki çok farklı oldu.

IRKÇI TARAFTARA YUMRUK ATTI

Ajax futbolcularının otobüse bindiği sırada bir taraftar, Brian Brobbey'e ırkçı sözler söyledi. Bunun üzerine Brobbey'in takım arkadaşı Berghuis, ırkçı ifadeler kullanan taraftara yumruk attı. Oldukça sinirlenen futbolcu güçlükle yatıştırılırken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

CEZA ALMAKTAN KURTULABİLİR

Berghuis'in karıştığı kavgadan sonra ağır bir ceza alması bekleniyor. Ancak Hollandalı futbolcu taraftarın ırkçı ifadeler kullandığını ispat edebilirse ceza almaktan kurtulabilir.