Takım arkadaşına söylenenlerle çılgına dönen Berghuis, taraftarı yumrukladı - Son Dakika
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Takım arkadaşına söylenenlerle çılgına dönen Berghuis, taraftarı yumrukladı

29.05.2023 12:08

Bir taraftarın, Ajax oyuncularının takım otobüsüne bindiği sırada futbolcu Brian Brobbey'e ırkçı sözler söyledi. Bunun üzerine Ajax forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Berghuis, sinirden çıldırdı ve ırkçı sözler söyleyen taraftara yumruk attı.

İspanya'da henüz Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a yapılan ırkçılık skandalı tazeyken, Hollanda'da da benzer bir durum yaşandı. Ancak bu kez ırkçılığa tepki çok farklı oldu.

IRKÇI TARAFTARA YUMRUK ATTI

Ajax futbolcularının otobüse bindiği sırada bir taraftar, Brian Brobbey'e ırkçı sözler söyledi. Bunun üzerine Brobbey'in takım arkadaşı Berghuis, ırkçı ifadeler kullanan taraftara yumruk attı. Oldukça sinirlenen futbolcu güçlükle yatıştırılırken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

CEZA ALMAKTAN KURTULABİLİR

Berghuis'in karıştığı kavgadan sonra ağır bir ceza alması bekleniyor. Ancak Hollandalı futbolcu taraftarın ırkçı ifadeler kullandığını ispat edebilirse ceza almaktan kurtulabilir.

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Hollanda, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Takım arkadaşına söylenenlerle çılgına dönen Berghuis, taraftarı yumrukladı - Son Dakika
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