Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında bonservisini alıp yabancı oyuncu kontenjanı sebebiyle Rusya ekibi Zenit'e kiraladığı Ognjen Mimovic için kararını verdi.
Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki Sırğ sağ bek Ognjen Mimovic'in lisansını çıkardı. Türkiye Futbol Federasyonunda yer alan bilgiye göre, 20 yaşındaki Sırp sağ bekin lisansı bugün çıkarıldı.
Mimovic, Fenerbahçe'ye transferinin ardından başka bir kulübe kiralanmasına tepki göstermiş ve menajerine Sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istediğini dile getirmişti. Ancak Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun genç oyuncuyu önümüzdeki sezon kadrosunda tutmak istediği ve Portekiz'de yapılacak yeni sezon öncesi hazırlık kampına götürüp oyuncuyu deneyeceği öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Takımdan ayrılmak istiyordu! Fenerbahçe'den Ognjen Mimovic kararı - Son Dakika
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