Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir taraftar hikâyesi sosyal medyada gündem oldu. Bodo/Glimt taraftarının verdiği söz, takımının galibiyet serisi sonrası gerçeğe dönüştü.
Bir Bodo/Glimt taraftarı, takımının Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 5. galibiyetini almasının ardından saçlarını kestirdi. Taraftarın bu hareketi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Takımının galibiyet serisini kutlamak için saçlarını kestiren taraftarın görüntüleri futbolseverler arasında hızla yayıldı ve birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Son Dakika › Spor › Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?