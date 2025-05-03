Takımı kümede kalan Acun Ilıcalı maç sonunda sevince boğuldu

İngiltere Championship'in 46. haftasında Hull City, deplasmanda Portsmouth ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligde kalma yolunda final niteliği taşıyan maçta 1 puanı almayı başardı.

MAÇI YERİNDEN İZLEDİ, SON DÜDÜKLE SEVİNCE BOĞULDU

Bu sonuçla Hull City, küme düşme potasının bir basamak üstünde 21. sırada sezonu bitirdi ve ligde kaldı. Luton Town ise 49 puanı paylaştığı Hull City'nin gol averajıyla gerisinde kaldı ve küme düştü. Maçı yerinden takip eden Ilıcalı, son düdüğün çalmasının ardından büyük bir sevinç yaşadı.

AVERAJLA KÜMEDE KALDILAR

18. dakikada Crooks'un golüyle öne geçen Hull City, 55. dakikada Saydee'nin attığı golle beraberliği kabul etti. Bu sonuçla Hull City, sezonu 21. sırada tamamladı ve gol averajıyla ligde kalmayı başardı. Luton Town ise aynı puanı paylaştığı Hull City'nin gol averajıyla gerisinde kaldı ve küme düştü.

Puan durumu;