Takımı son saniyede Şampiyonlar Ligi'nden elenen taraftar delirdi

Takımı son saniyede Şampiyonlar Ligi\'nden elenen taraftar delirdi
29.01.2026 11:13
Haber Videosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica kalecisi Trubin'in son dakika golü ile Marsilya, turnuvaya veda etti. Trubin'in attığı gol, Marsilya'nın kaderini belirlerken, bu duruma sinirlenen bir Marsilya taraftarının televizyon kırdığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Olay, futbolun yarattığı duygusal yoğunluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica kalecisi Trubin'in uzatma dakikalarında attığı gol, Marsilya'nın kaderini belirledi. Bu golün ardından Fransız ekibi, lig aşamasını ilk 24 dışında tamamlayarak turnuvaya veda etti.

TARAFTAR ÖFKESİ KAMERALARA YANSIDI

Marsilyalı bir taraftar, takımının elenmesine neden olan gol sonrası büyük öfke yaşadı. Televizyon karşısında maçı izleyen taraftarın, Trubin'in golünün ardından sinirlenerek televizyonu kırdığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, futbolun yarattığı duygusal yoğunluk bir kez daha gözler önüne serildi.

