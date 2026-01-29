Takımı son saniyede Şampiyonlar Ligi\'nden elenen taraftar delirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica kalecisi Trubin'in uzatma dakikalarında attığı gol, Marsilya'nın kaderini belirledi. Bu golün ardından Fransız ekibi, lig aşamasını ilk 24 dışında tamamlayarak turnuvaya veda etti.

TARAFTAR ÖFKESİ KAMERALARA YANSIDI

Marsilyalı bir taraftar, takımının elenmesine neden olan gol sonrası büyük öfke yaşadı. Televizyon karşısında maçı izleyen taraftarın, Trubin'in golünün ardından sinirlenerek televizyonu kırdığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, futbolun yarattığı duygusal yoğunluk bir kez daha gözler önüne serildi.