Takımın "kaptan ağabeyi" hentbola tutkusuyla örnek oluyor - Son Dakika
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Takımın "kaptan ağabeyi" hentbola tutkusuyla örnek oluyor

14.10.2022 11:14
Takımın "kaptan ağabeyi" hentbola tutkusuyla örnek oluyor

Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un 37 yaşındaki takım kaptanı Samet Kaynak, hem öğretmenlik mesleğini sürdürüyor hem de sahalarda ter döküp, genç sporculara örnek oluyor.

Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un 37 yaşındaki takım kaptanı Samet Kaynak, hem öğretmenlik mesleğini sürdürüyor hem de sahalarda ter döküp, genç sporculara örnek oluyor.

Trabzon'da küçük yaşlarda hentbolla tanışan ve ilkokul 4'üncü sınıfta lisansını alan Kaynak, bir süre altyapılarda oynadı. Ardından 2001'de Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünü kazanan Kaynak, eğitimini sürdürürken, hentbol kariyerine ara vermeden devam etti.

Hentbolda Süper Lig'in yanı sıra, yıldız, genç ve A Milli Takım'da defalarca forma giyen Kaynak, bu süreçte öğretmenlik mesleğini de eline aldı.

Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Çiftlik Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Kaynak, bir yandan da Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Trabzon Büyükşehir Belediyespor'da yeni başarılar elde etmek için ter döküyor.

Ekip arkadaşlarının kendisinden yaşça küçük olmasından dolayı "Ağabey" görevini de üstlenen Kaynak, hentbola tutkusuyla örnek oluyor.

Takımın kaptanı ve sol kanat oyuncusu Kaynak, başarılarını taçlandırmak için yaşın engel olmadığını sahadaki mücadelesiyle gösteriyor.

"Ölene kadar bu sporun içinde olacağım"

Antrenmanlarını yoğun tempoda sürdüren Samet Kaynak, AA muhabirine, hentbolla küçük yaşlarda tanıştığını söyledi.

Ailesinin hentbolun içinden gelmesi nedeniyle zorluk çekmediğini dile getiren Kaynak, "Süreçte yıldız, genç, A milli takımlarda görev aldım. Öğretmenliğimi de hentbola borçluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak, hentbolun hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Hentbol benim için artık yaşam biçimi oldu. Yaş kaç olursa olsun önemli değil, kopamıyorum. Zaten takım çok genç bir ekip. İçlerinde en büyük abi olarak ben durmaktayım. Çoğu lise öğrencisi. Onlar da hentbol sayesinde geleceklerini yakalamaya çalışıyor." diye konuştu.

Arkadaşlarına ve çevresine örnek olmanın kendisini mutlu ettiğini kaydeden Kaynak, öğretmenlik yaptığı okulda da öğrencileri spora yönlendirmek için çaba sarf ettiğini anlattı.

Ahmet Kaynak, hentbolu bırakmayı asla düşünmediğini vurgulayarak, "Ölene kadar bu sporun içinde olacağım. Bundan da mutluluk duyacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takımın 'kaptan ağabeyi' hentbola tutkusuyla örnek oluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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