Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor - Son Dakika
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Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ve sonrası için kura çekimi TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek.

21.02.2025 10:24
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UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu ve sonrası için kura çekimi TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek.

OLYMPIAKOS TANIDIK

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki olası rakiplerinden Olympiakos, geçen yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Fenerbahçe'yi penaltılarla eledikten sonra şampiyonluğa uzandı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7. sırada tamamlayan Yunan temsilcisi, Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Olimpik Lyon'a deplasmanda 2-0 yenilirken evinde Twente ile golsüz berabere kaldı.

GLASGOW RANGERS

İskoçya temsilcisi Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint- Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı. Öte yandan Olympiakos ile Rangers'ın lig aşamasında Yunanistan'daki karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 6 Mart'ta oynanacak. İlk karşılaşmaların ardından eşleşmelerin rövanş maçları 13 Mart'ta gerçekleşecek. 6-13 Mart'taki mücadeleler sonrası çeyrek finale kalan takımlar belli olacak.

Alarmları kurun! Fenerbahçe\'nin Avrupa Ligi\'ndeki rakibi belli oluyor

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Son Dakika Spor Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • astronot marslı:
    Bjk ve 6S ikisini de önlü arkali yapacaz hadi durdurun net yaziyorum pazartesi içlerinden geçicez ramsta bittiler artik oyun yok ruh yok kariştilar zaten 17 22 Yanıtla
  • Akan Güntay:
    inşallah UEFA kupasını alırız ???? 2 7 Yanıtla
  • barış özcan:
    Kim gelirse gelsin farketmez, zaten bu turdan sonra daha güçlü rakipler gelecek. Yunan gelsin, geçen senenin acısını çıkaralım. 3 4 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Gavatsarayın bir sonraki turda rakibi çemişgezek united :)) 1 3 Yanıtla
  • Mehmet Aktürk:
    oli gelsin bi hesabımız var dı yarım kaldı 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor - Son Dakika
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