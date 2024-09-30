Kerem Aktürkoğlu fırtınası Avrupa'yı sardı - Son Dakika
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Spor

Kerem Aktürkoğlu fırtınası Avrupa'yı sardı

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Kerem Aktürkoğlu fırtınası Avrupa'yı sardı. Servette'in Lausanne'yi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Dereck Kutesa, milli yıldızın attığı gollerden sonra yaptığı Harry Potter sevincini taklit ederek Kerem'e teşekkür etti. Kerem Aktürkoğlu da Kutesa'ya cevap olarak ''Futbolda hepimize yetecek kadar sihir var dostum. Gol için tebrik ederim'' dedi.

30.09.2024 20:19  Güncelleme: 20:29
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Benfica forması giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun gol attıktan sonra yaptığı Harry Potter sevinci Avrupa geneline yayılmaya başladı.

GOL SEVİNCİ TAKLİT EDİP TEŞEKKÜR ETTİ

Servette'in Lausanne'yi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Dereck Kutesa, sevincini Kerem Aktürkoğlu gibi yaşadı. Kutesa, daha sonra sevincini instagram'da paylaşarak Kerem'i etiketledi ve 'İlham için teşekkürler' yazdı.

KEREM'DEN YANIT GELDİ

Kerem Aktürkoğlu, Kutesa'ya cevap olarak "Futbolda hepimize yetecek kadar sihir var dostum. Gol için tebrik ederim." dedi.

Taklit etmeye başladılar! Kerem Aktürkoğlu fırtınası Avrupa'yı sardı
Kerem Aktürkoğlu fırtınası Avrupa\'yı sardı

Kerem Aktürkoğlu, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu fırtınası Avrupa'yı sardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • sudem meliss:
    Ne yaptı. Bu kadar saçmalama yapmayın şampiyonlar liginimi aldı gereksizler 14 161 Yanıtla
    Fatih Yıldız:
    Aldı anana verdi kupayı 8 0
    ÖMÜR KİLLİOĞLU:
    Her maçta gol atıyor sen 3 maçta şampiyonlar ligi mi hayal ediyorsun zaten 6 0
    GARİP DERVİŞ:
    hazımsız 2 0
    Özgür Çelik:
    kıskançlıktan napacaginizi sasirdiniz 2 0
  • Hasan Balta:
    Bir Fenerbahçeli Olarak Kerem Aktürk’ün başarılarını takdir ediyorum… Helal olsun. Bileğinin hakkıyla bir yerlere geldi… 118 2 Yanıtla
  • Kadir yılmaz:
    ultra aslan grubuna lafım. ne vardıda bu çocuğu bu kadar küstürecek. yabancılara krediniz çok Türk'e gelincemi yok. her maç küfür kıyamet. şimdi kına yakarsınız. ben GALATASARAY taraftarıyım. ultra aslan diye bi takımmı oldunuz hayırdır. 60 2 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    kero adamdır 33 5 Yanıtla
  • Nuri Şimşek:
    Avrupa'nın bundan haberi var mı? 1 36 Yanıtla
  • Seydihan Kazan:
    Bi fenerbahceli olarak gitmesine cok sevindim ce gol attikca da acikcasi gurur duyuyorum.. Helal sana Harry Kerem ! 3 0 Yanıtla
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