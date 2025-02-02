Talas Belediyesi Sömestir Futbol Turnuvası Sona Erdi

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Talas Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen sömestir futbol turnuvası sona erdi. Büyük heyecanın yaşandığı turnuvada mutlu sona Zeki Akparlakspor ulaşırken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise; "Burada önemli olan futbolcu transferinde dünyada iddialı olmak. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın sporcu fabrikası kapsamında yer alan ve 20 Ocak'ta başlayan Talas Belediyesi Sömestir Futbol Turnuvası'na 12 takım başvurdu. U-12 yaş gurubunu kapsayan ve Talas Belediyespor tesislerinde gerçekleşen turnuvaya Talas Belediyespor'un yanı sıra Kayserispor, Kocasinan Belediyespor, Spor A.Ş., Kayseri Şekerspor, Kayseri Demirspor, Fatih Yurt Spor Kulübü, Kayseri Gençlerbirliği, Güneşspor, Mimsinspor, Sungur FK ve Zeki Akparlar Spor Kulübü katıldı. Büyük heyecana sahne olan turnuvada final maçında Zeki Akparlarspor, Kayserispor'u 4-2'lik skorla yenerek şampiyon oldu. Düzenlenen ödül töreninde konuşan Talas Belediyespor altyapı sorumlusu Uğur Bozkurt, teknik bilgiler vererek 12 takımın 240 sporcuyla turnuvada yer aldığını söyledi. Kayserispor altyapı sorumlusu Alper Kelkitli; küçük sporcuların 2 hafta boyunca eğlenerek futbol oynadıklarını belirterek, "Asıl amaç fair play ruhunu geliştirmek ve iyi bir altyapı eğitimi vermek. Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın da sporcuları tebrik ederek başladığı konuşmasında; "Devlet için, anneniz babanız için ve bizlerin için sizler çok değerlisiniz. O kadar değerlisiniz ki ülkemizin geleceği sizinle ilgili. Bu tatil dönemini diğer arkadaşlarınız belki de rahat şekilde değerlendirirken sizler bir disiplini devam ettirdiniz. Futbol eğitimini burada taçlandırmak için turnuvaya adım atıp mücadele ediyorsunuz. Hem akademik altyapınızı, hem de okul hayatınızı birlikte yürütüyorsunuz. Bu, hayatınızı düzenlemekte çok anlamlı bir hareket. Burada önemli olan futbolcu transferinde dünyada iddialı olmak. Hepinize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından turnuvada ilk dörde giren takımlara kupaları verildi. Turnuvada Fatih Yurtspor dördüncü, Kayseri Şekerspor üçüncü ve Kayserispor ikinci olurken, şampiyonluk ipini Zeki Akparlarspor göğüsledi. - KAYSERİ