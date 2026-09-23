Talas Gençlik Merkezi'nde faaliyetler Kabakcı başkanlığında değerlendirildi - Son Dakika
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Talas Gençlik Merkezi'nde faaliyetler Kabakcı başkanlığında değerlendirildi

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Talas Gençlik Merkezi\'nde faaliyetler Kabakcı başkanlığında değerlendirildi
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Talas Gençlik Merkezi'nde, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı başkanlığında faaliyet değerlendirme toplantısı düzenlendi. Gençlik liderleri ve personelin katıldığı toplantıda yeni dönem çalışmaları ve gençlerin beklentileri görüşüldü.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın başkanlığında, Talas Gençlik Merkezi'nde faaliyet değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Talas Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın yanı sıra Gençlik Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Filiz Koltuk, Talas Gençlik Merkezi Müdürü Nesip Özaydın, gençlik liderleri ve ilgili personel katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, Talas Gençlik Merkezi'nde yeni dönemde hayata geçirilen gençlik faaliyetleri ile eğitim, sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar değerlendirildi. Gençlere yönelik gerçekleştirilen etkinliklerin ele alındığı toplantıda, yapılan faaliyetlerin gençler üzerindeki etkileri de görüşüldü. Merkezin mevcut çalışmaları değerlendirilirken, faaliyetlerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca yeni dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar, gençlerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda planlanacak faaliyetler, gençlik merkezinin daha etkin kullanılması ve daha fazla gence ulaşılması konuları değerlendirildi.

Kaynak: İHA
Ali İhsan SuGençlikKayseriEğitimGüncelTalasSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Talas Gençlik Merkezi'nde faaliyetler Kabakcı başkanlığında değerlendirildi - Son Dakika
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