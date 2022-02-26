Talas İdman Yurdu'nda Aydoğan Erdağ dönemi - Son Dakika

Talas İdman Yurdu, yeni sezonda antrenörlüğe Aydoğan Erdağ'ı getirdi.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Talas İdman Yurdu'nda yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor. Yeni sezon iddialı bir kadro ile sezona giriş yapmak isteyen Talas İdman Yurdu, tecrübeli Antrenör Aydoğan Erdağ'ı takımın başına getirdi. Anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını belirten Talas İdman Yurdu Başkanı Nuri Balcıoğlu yaptığı paylaşımda; "Daha önce hem takım arkadaşı hem de antrenörüm olan, beraber şampiyonluk yaşadığım Aydoğan hocamla görüşmelerimiz neticesinde bu sene beraber çalışma kararı aldık. Sağ olsun kendisi de tek telefonumuzla bu görevi seve seve kabul edeceğini söyledi. Hocamıza güvenimiz tam. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ