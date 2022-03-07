Talasgücü Belediyespor 3 puanla döndü - Son Dakika

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, hafta sonu Sivas deplasmanında oynadığı maçta Cumhuriyet Üniversitesi'ni 2-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor haftayı galibiyetle kapattı. Sarı lacivertliler ligin 14. haftasında Sivas deplasmanında Cumhuriyet Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. Rakibini Muhammet Özdemir'in 36. ve 56. dakikalarda attığı goller ile 2-0 mağlup eden Talasgücü Belediyespor, liderliğini sürdürdü.

Ligde geride kalan 14 hafta sonunda 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Talasgücü Belediyespor, topladığı 37 puanla zirvedeki yerini koruyor. Sarı lacivertliler ligin 15. haftasında Kayseri derbisinde Kayseri Emar takımı ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ