Talasgücü Belediyespor berabere kaldı - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor berabere kaldı

28.02.2022 09:26
Talasgücü Belediyespor berabere kaldı

Talasgücü Belediyespor, Suvermez Kapadokya ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda 2 puan kaybetti.

Talasgücü Belediyespor, Suvermez Kapadokya ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda 2 puan kaybetti.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, deplasmanda oynadığı Suvermez Kapadokya maçından beraberlikle ayrıldı. Maçın 38. dakikasında Muhammet Özdemir'in golü ile öne geçen sarı lacivertli ekip 90+7. dakikada Yakup Zengin'in golüne engel olamadı.

Bu sonuçla ligdeki puanını 34'e yükselterek zirvedeki yerini koruyan Talasgücü Belediyespor, son iki deplasman maçında 5 puan kaybetti. - KAYSERİ

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Amatör Lig, Kapadokya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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