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Talasgücü Belediyespor, Ertuğrul Yıldırım'ı transfer etti

TFF 3. Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor, Silivrispor'dan Ertuğrul Yıldırım'ı kadrosuna dahil etti. Antalya'da yapılan hazırlıklara katılan Yıldırım, ikinci yarıda Talasgücü Belediyespor forması giyecek.

Talasgücü Belediyespor, Ertuğrul Yıldırım\'ı transfer etti
06.01.2024 - 12:06,  Güncelleme: 12:08
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TFF 3. Lig'de mücadele eden Talasgücü Belediyespor, dış transferde Silivrispor'dan Ertuğrul Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor ligin ikinci yarısında Antalya'da hazırlanıyor. Bir yandan ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertliler bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Talasgücü Belediyespor devre arasındaki ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler son olarak Silivrispor'da forma giyen 1995 doğumlu kanat oyuncusu Ertuğrul Yıldırım'ı kadrosuna kattı. Takımın Antalya kampına katılan Ertuğrul Yıldırım ligin ikinci yarısıyla birlikte Talasgücü Belediyespor forması giyecek.

Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Ertuğrul Yıldırım Talasgücü Belediyespor'da. Sezon başında Silivrispor forması giyen kanat oyuncusu Ertuğrul Yıldırım ile sözleşme imzaladık. Takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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