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Talasgücü Belediyespor ikinci yarı için topbaşı yaptı - Son Dakika

Talasgücü Belediyespor ikinci yarı için topbaşı yaptı

03.01.2022 17:26
Talasgücü Belediyespor ikinci yarı için topbaşı yaptı

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta ligin ilk yarısını namağlup lider kapatan Talasgücü Belediyespor, 8 günlük tatilin ardından ikinci yarı karşılaşmaları için hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta ligin ilk yarısını namağlup lider kapatan Talasgücü Belediyespor, 8 günlük tatilin ardından ikinci yarı karşılaşmaları için hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta Kayseri'yi temsil eden 4 takımdan biri olan Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarısı için yeniden topbaşı yaptı. İlkyarının son haftasında kendi evinde Yahyalıspor'u 3-1 yenen Sarı-Lacivertli takımda oyunculara 8 gün izin verilmişti. Talasgücü Belediyespor, tatili noktalayarak bugün kendi tesislerinde Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Ligin ilk yarısını namağlup lider tamamladıklarını belirten Teknik Direktör Halil aslan, "İkici yarı işimiz kolay olmayacak. Önemli takımların bulunduğu bir grupta yer alıyoruz. Bunun için çalışmalarımızı sıkı tutuyoruz. Transfer konusunda yönetim ile görüş alış verişinde bulunduk. Bu konuda gelişmeler önümüzdeki günlerde netlik kazanacak" dedi.

Çalışmalarına Kayseri'de başlayan Talasgücü Belediyespor 14-23 Ocak tarihleri arasında Antalya'da kampa girecek. - KAYSERİ

Talasgücü Belediyespor ikinci yarı için topbaşı yaptı
Talasgücü Belediyespor ikinci yarı için topbaşı yaptı

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Halil Aslan, Amatör Lig, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor ikinci yarı için topbaşı yaptı - Son Dakika Spor


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