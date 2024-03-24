Talasgücü Belediyespor, Karabük İdman Yurdu'na 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor, Karabük İdman Yurdu'na 1-0 mağlup oldu

Talasgücü Belediyespor, Karabük İdman Yurdu\'na 1-0 mağlup oldu

TFF 3. Lig 1. Grup'un 25. haftasında Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Karabük İdman Yurdu'na 1-0 mağlup oldu. Maçta golü Ahmet Sun attı.

24.03.2024 21:12  Güncelleme: 21:21
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TFF 3. Lig 1. Grup'un 25. haftasında Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Karabük İdman Yurdu'na 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Özer Özden, Orhun Aydın Duran, Okan Delier

Karabük İdman Yurdu: Enes Çetin, Tolga Mert Aslan (Berkcan Cengiz dk. 74), Rasimcan Değirmenci, Mustafa Kayabaşı (Arif Morkaya dk. 82), Ahmet Enes Karataş (Ufuk Birdal dk. 59), Ahmet Devret, Ahmet Sun, Mert Caymaz (Seyit Ali Kahya dk. 82), Samet Dağlı (Miraç Türkyılmaz dk. 59), Yakup Zorlu, Kerem Yorulmaz

Talasgücü Belediyespor: Cihan Şentürk, Erkan Kapar (Ardan Belen dk. 84), Yusuf Sefa Karakuzu, İbrahim Öztürk, Ahmet Şahbaz, Canberk Soykkuvvet (Ercan Çiftçi dk. 46), Cihan Aydın, Süleyman Çelik (Muhammed Emir Yıldırım dk. 74), Berkay Öztuvan (Osman Buğra Uysal dk. 67), Ertuğrul yıldırım (Hasan Türkyılmaz dk. 67), Taylan Özgün

Gol: Ahmet Sun (dk. 90+8) (Karabük İdman Yurdu)

Sarı kartlar: Ahmet Devret (Karabük İdman Yurdu), Cihan Aydın, Ercan Çiftçi, Cihan Şentürk (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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