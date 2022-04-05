Talasgücü Belediyespor lider bitirmeyi garantiledi - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor lider bitirmeyi garantiledi

05.04.2022 09:31
Talasgücü Belediyespor lider bitirmeyi garantiledi

Talasgücü Belediyespor ligin bitimine 1 hafta kala grubu lider bitirmeyi garantiledi ve Play-Off oynamaya hak kazandı.

Talasgücü Belediyespor ligin bitimine 1 hafta kala grubu lider bitirmeyi garantiledi ve Play-Off oynamaya hak kazandı.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta mücadele eden Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor, 17 hafta sonunda 44 puan topladı. Grubu lider tamamlamayı garantileyen Talasgücü Belediyespor, Play-Off maçları oynamaya kaz kazandı. Geride kalan 17 hafta sonunda 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Talasgücü Belediyespor bu hafta sonu Yahyalıspor ile karşılaşacak ve klasman grubu maçlarını tamamlayacak.

Sarı lacivertliler, önümüzdeki haftalarda düzenlenecek Türkiye 3.Ligi'ne yükselme Play-Off maçları oynayacak. - KAYSERİ

Talasgücü Belediyespor lider bitirmeyi garantiledi

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Amatör Lig, Play Off, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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