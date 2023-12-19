Talasgücü Belediyespor, Malatya Arguvanspor\'u 3-0 mağlup ederek galibiyetle kapattı.

TFF 3.Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor ligin 15. haftasında evinde Malatya Arguvanspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler ligin ilk yarısını 16 puanla kapattı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Sercan Karaca, Yusuf Şimşek, Abdulkadir Yılmazoğlu
Talasgücü Belediyespor: Çağrıcan Tanrıbilir, Ercan Çiftçi, Ramazan Taş, (Taylan Özgün dk.74), Akın Arıcan, (Furkan İzin dk.900+4), Arda Belen, Emir Özsoy, (Murat Demirezen dk.86), Ahmet Şahbaz, Murat Karadeniz, Süleyman Çelik, ( Muhammed Emir Yıldırım dk.86), Erkan Kapar, Canberk Soykuvvet, (Oğuzhan Turan dk.90+4)
Malatya Arguvanspor: Özer Enes Soylu, Semih İntepe, Musa Buğrahan Kavaklı, Ayhan Gençtürk, (İbrahim Enes Hoş dk.72), Ferhat Canlı, Musa Yüksel, Miraç Ölmez, (Enes Savucu dk.86), Yağız Rüştü Aktaş, Enes Filiz, Mertcan Aşcı, Abdulvahap Kaya, (Özkan Tan dk.86)
Goller: Akın Arıcan (dk.49), Süleyman Çelik (dk.79), Taylan Özgün (dk90+6) (Talasgücü Belediyespor)
Sarı kartlar: Akın Arıcan (Talasgücü Belediyespor), Mertcan Aşcı, Abdulvahap Kaya (Malatya Arguvanspor) - KAYSERİ
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