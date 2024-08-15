Talasgücü Belediyespor Yeni Bir Oluşumla Devam Edecek

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TFF 3. Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor, yeni bir oluşum ile mücadelesini sürdürecek. Kulüp ismi, kulüp başkanı, hocası, kulüp renkleri de değişecek.

Geçtiğimiz hafta Talasgücü Belediyespor'un ligden çekileceği yönündeki kamuoyunda yer alan haberler neticesinde yeni bir oluşum gerçekleştirildi. Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal'ın önderliğinde oluşturulacak yeni yönetim, teknik heyet ve futbolcu kadrosu ile Talasgücü Belediyespor, lig serüvenine devam edecek. Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal; "Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bu kulübümüzün yaşaması için üzerimize düşeni yapmaya karar verdik. İvedi bir şekilde gerçekleştirdiğimiz toplantılar neticesinde Talasgücü Belediyespor takımımız lig serüvenine devam edecek. Mücadele etmeden asla havlu atmayacağız" dedi.

Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, önümüzdeki hafta içerisinde olağanüstü genel kurul kararı alınacağını, bu süreçte takımın antrenmanlara başlaması için teknik heyet ve futbolcu kadrosunu oluşturacaklarını söyledi. Mutlu Önal, "Kulüp başkanı olarak Kayseri Esenspor başkanı sayın Serdar Gökhan Esen isminde karar kıldık. Teknik direktör olarak Uğur Kulaksız, yardımcısı olarak Ferhat Timoçin'i uygun gördük. Kendileri ile görüştük. Kayseri futbolu adına kendileri teklifimizi kabul ettiler. Kayserili futbolcu kardeşlerimizden oluşan hırslı, başarıyı kovalayacak bir takım oluşturacağız. Genel kurul neticesinde kulübün ismini ve renklerini değiştirme düşüncesindeyiz. Kulüp renkleri mavi-siyah olarak değiştirilecek. Kulüp ismi de büyük ihtimalle Erciyesspor FK olacak" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ