Talen Horton-Tucker Play-off Heyecanını Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Talen Horton-Tucker Play-off Heyecanını Değerlendirdi

Talen Horton-Tucker Play-off Heyecanını Değerlendirdi
06.05.2026 01:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko'nun galibiyetini değerlendiren Tucker, odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.

FENERBAHÇE Beko forması giyen Talen Horton-Tucker, "Biz aslında her zaman motive olmaya çalışıyoruz ama play-offta her hatanın, her detayın önemli olduğunu biliyoruz. Odaklanmaya devam edeceğiz ve en iyi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız" dedi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ilk maçında sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas'ı 89-78 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekibin 25 yaşındaki basketbolcusu Talen Horton-Tucker, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Zalgiris Kaunas karşısında aldıkları galibiyeti değerlendiren Talen Horton-Tucker, "Zor bir karşılaşma oldu. 1-0'ı elde ettik. Kesinlikle rahatlamamız gerekiyor. Her maça ayrı ayrı bakmamız gerekiyor. Şimdi önümüzde yapacağımız şey bu" sözlerini sarf etti.

'PLAY-OFFTA HER HATANIN, HER DETAYIN ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Play-offta en iyi oyunlarını ortaya koymaya çalışacaklarını söyleyen Tucker, "Biz aslında her zaman motive olmaya çalışıyoruz ama play-offta her hatanın, her detayın önemli olduğunu biliyoruz. Odaklanmaya devam edeceğiz ve en iyi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'EN ÖNEMLİ NOKTALARDAN BİRİ SAKAT OYUNCULARIMIZIN DÖNMESİ OLDU'

Takımın yıldız ismi, EuroLeague'de normal sezonun son haftalarındaki düşüşten sonra geri toparlanmalarının en önemli sebebinin sakat oyuncuların dönmesi olduğunu söyledi. Talen Horton-Tucker, "Her zaman en iyimizi ortaya koymaya çalıştık. Adım adım gittik. Tabii ki play-offta farklı mantalite ortaya koymamız gerektiğini biliyorduk. Ama en önemli noktalardan biri sakat oyuncularımızın kadroya dönmesi oldu. Bunun da olacağını biliyorduk zaten" dedi.

'SAHADA HARİKA BİR ENERJİ VARDI'

Fenerbahçe taraftarların sarı tişört giyerek görsel bütünlük sağlamalarının saha içine etkisinden bahseden Tucker, "Kesinlikle 10 üzerinden 10. Sahada harika bir enerji vardı. Bize çok iyi destek oldular. Umuyorum ki play-offun geri kalanında da onlardan bu desteği alabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Talen Horton-Tucker Play-off Heyecanını Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:16:24. #7.13#
SON DAKİKA: Talen Horton-Tucker Play-off Heyecanını Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.