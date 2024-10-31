Talha Sarıaslan Kayserispor\'da Golle Tanıştı

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Kayserispor'un genç forveti Talha Sarıaslan, sarı-kırmızılı forma ile golle tanıştı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda dün deplasmanda Silivrispor'a konuk olan Kayserispor, sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrılarak kupaya veda etti. Aldığı mağlubiyetle kupaya 3. Eleme Turu'nda veda eden Kayserispor'da sahaya ilk on birde çıkan Talha Sarıaslan 1 gol kaydetti. Silivrispor maçının 19. dakikasında penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Talha Sarıaslan, Kayserispor forması bu sezon ilk golünü attı.

Bu sezon ligde 3 maç, kupada 1 maçta forma giyen genç forvet ligde kalan haftalarda daha fazla forma giymek istiyor. - KAYSERİ