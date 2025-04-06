Talisca: "Sezon sonunda gülen taraf biz olacağız" - Son Dakika
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Talisca: "Sezon sonunda gülen taraf biz olacağız"

Talisca: "Sezon sonunda gülen taraf biz olacağız"

Fenerbahçeli Talisca, Trabzonspor galibiyetini değerlendirerek, sezon sonunda başaracaklarına inandığını belirtti.

06.04.2025 23:06
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- Anderson Talisca: "Sezon sonunda gülen taraf biz olacağız"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca:

"Neticeden ve attığım gollerden dolayı mutluyum"

"Önemli olan kolektif başarı"

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Anderson Talisca, Trabzonspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, alınan 3 puandan dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "Sezon sonunda gülen taraf biz olacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Talisca, "Neticeden ve attığım gollerden dolayı mutluyum. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Özellikle maçın ikinci devresine özgüvenimiz çok yüksek olarak sahaya çıktık. Takım olarak da iyi bir oyun ortaya koyduk. Aldığımız neticeden dolayı mutluyum" diye konuştu.

Attığı golden sonra Alex de Souza'nın golleri sonrasında çalan şarkının çalması hakkında da konuşan Brezilyalı oyuncu, "Attığım gol sonrası Alex'in gollerinin ardından çalan şarkının çalması beni tabii ki de mutlu eder" şeklinde konuştu.

Kariyeri boyunca uzaktan atılmış gollerinin olduğunu ve uzaktan şutlar atmayı sevdiğini vurgulayan Talisca, "Bugün 3 gol attım. Ama en değerlisi takımın 3 puan elde etmiş olması" sözlerini sarf etti.

"Sezon sonunda gülen taraf biz olacağız"

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istediklerini aktaran Anderson Talisca, "Biz sezon sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Rakibimiz ve bizim açımızdan oynanacak çok önemli maçlar var. İyi ve güçlü bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımızı memnun etmek istiyoruz. Onları mutlu etmeye devam etmek istiyoruz. Camianın ve oyuncuların gücünü göstermek istiyoruz. Umuyorum ki sezon sonunda gülen taraf biz olacağız" ifadelerini kullandı.

"Önemli olan kolektif başarı"

Takım olarak iyi mücadele ettiklerini dile getiren 31 yaşındaki oyuncu, "Futbol kolektif bir oyun. Dolayısıyla galibiyette herkesin payı var. Biz her zaman birlikteyiz. Futbol birlikte oynanan bir oyun. Alınan galibiyeti takım olarak elde ediyoruz. Benim 3 gol atarak takımıma yardımcı olmam tabii çok değerli bir şey. Fakat önemli olan kolektif başarı" diye konuştu.

Attığı 3 golden hangisini daha çok beğendiğinin sorulması üzerine Anderson Talisca, "Bana göre en iyi ve anlamlı gol ilk goldü. Çünkü öncelikle maçı beraberliğe getirmemiz gerekiyordu. O yüzden ilk golü en anlamlı olan diyebilirim. Maça geri dönebilmemiz açısından da değerliydi" açıklamalarında bulundu.

Hafta içi Galatasaray ile oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Ziraat Türkiye Kupası müsabakasının hatırlatılması üzerine sarı-lacivertli oyuncu, "Şampiyonluk yarışında olduğumuz rakibimize karşı bir kupa maçı oynadık ve kaybettik. Böyle maçlardan sonra tabii ortaya olumsuz etkiler çıkabiliyor. Takım olarak ligde devam etme isteğimizi gösterebilmek çok önemliydi. Bu maçta bunu da gösterebildiğimizi düşünüyorum. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bize çok iyi destek oldular. Evet, özellikle son maçtan sonra bugün zor bir müsabaka olacağını biliyorduk. Ama biz böylesine büyük bir maçı oynamaya hazırdık. O maçtan sonra bir mantalite göstermemiz gerekiyordu. Bunu da gösterdik" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Anderson Talisca, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Spor Talisca: 'Sezon sonunda gülen taraf biz olacağız' - Son Dakika

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