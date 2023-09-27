Sahalara dönmeye hazırlanırken bir kez daha sakatlanan Arda Güler'e Alaba moral verdi - Son Dakika

Sahalara dönmeye hazırlanırken bir kez daha sakatlanan Arda Güler'e Alaba moral verdi

Son Güncelleme: 27.09.2023 09:30

Sahalara dönmeye hazırlanırken bir kez daha sakatlanan Arda Güler'e Real Madrid'den takım arkadaşı David Alaba, geçmiş olsun dileğinde bulundu ve ''Daha güçlü döneceksin.'' dedi.

Geçirdiği ağır sakatlık döneminin ardından kadroya girmeye hazırlanan Arda Güler, antrenmanda bir kez daha sakatlandı. Genç yıldızın 3 hafta daha sahalardan uzak kalması beklenirken, takım arkadaşı David Alaba milli futbolcu için bir mesaj yayınladı.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEKSİN"

David Alaba, Arda Güler ile fotoğrafına yer verdiği paylaşımında, "Geçmiş olsun kardeşim, daha güçlü döneceksin." ifadelerini kullandı.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Arda Güler geçirdiği diz ameliyatının ardından tam sahalara dönmeye hazırlanırken bu kez adele sakatlığı yaşadı. Milli futbolcunun 3 hafta daha sahalara dönmesi beklenmiyor.

Tam sahalara dönmeye hazırlanırken kabusu yaşayan Arda Güler'e David Alaba moral verdi
David Alaba'nın paylaşımı

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Son Dakika Spor Sahalara dönmeye hazırlanırken bir kez daha sakatlanan Arda Güler'e Alaba moral verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahalara dönmeye hazırlanırken bir kez daha sakatlanan Arda Güler'e Alaba moral verdi - Son Dakika
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