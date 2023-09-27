Geçirdiği ağır sakatlık döneminin ardından kadroya girmeye hazırlanan Arda Güler, antrenmanda bir kez daha sakatlandı. Genç yıldızın 3 hafta daha sahalardan uzak kalması beklenirken, takım arkadaşı David Alaba milli futbolcu için bir mesaj yayınladı.
David Alaba, Arda Güler ile fotoğrafına yer verdiği paylaşımında, "Geçmiş olsun kardeşim, daha güçlü döneceksin." ifadelerini kullandı.
Arda Güler geçirdiği diz ameliyatının ardından tam sahalara dönmeye hazırlanırken bu kez adele sakatlığı yaşadı. Milli futbolcunun 3 hafta daha sahalara dönmesi beklenmiyor.
Son Dakika › Spor › Sahalara dönmeye hazırlanırken bir kez daha sakatlanan Arda Güler'e Alaba moral verdi - Son Dakika