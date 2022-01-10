- Taner Taşkın: "Bizim için 6 puan değerinde bir maçtı"

İZMİR - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, 6 puanlık bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Taşkın, oyuncularına gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti.

Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Altınordu'yu 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, açıklamalarda bulundu.

Taner Taşkın, "Bizim için 6 puan değerinde bir maçtı. 4 oyuncumuzdan hem sakatlıktan, hem cezadan hem de korona virüsten dolayı faydalanamadık. Rakibimizde de Ahmet İlhan ve Ahmet Dereli'nin olmayışı maçı dengeli hale getirdi. İlk devrede istediğimiz oyunu ortaya koyamadık ama rakibe pozisyon da vermedik. Fakat talihsiz bir yan toptan golü yedik. Daha önce geriye düşüp çok çevirdiğimiz maçlar oldu. Bu maçın daha da zor geçeceğini biliyorduk. Devre arasında savunma odasında oyuncularımla çok agresif bir konuşma yaptık. Onlar da bu konuşmaya cevap verdiler. Yapmış olduğumuz değişikliklerde oyuna giren oyuncuların katkı sağlaması bizi de motive etti. Zor bir maçtı ve geçmemiz gerekiyordu. İlk devrede kısmen rakibin, ikinci devrede ise tamamen bizim üstün olduğumuz bir maçtı. Bu kadar eksik oyuncuyla deplasmanda oynamak kolay değildi. Yeni transferlerimizde de faydalanamadık. 5 yeni transferimiz var, onlar da gelince daha iyi bir takım olacağımızı umut ediyorum. Keçiörengücü'nü daha üst sıralara taşımak için daha iyi futbol oynayıp puanlar toplayacağımızı düşünüyorum. Burada bütün altın pay oyuncularıma ait. Onlara teşekkür ederim" dedi.