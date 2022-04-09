Taner Taşkın: "Bugün hak eden taraf Gençlerbirliği idi, maçı daha fazla istediler ve maçı kazandılar" - Son Dakika

Gençlerbirliği derbisinin ardından müsabaka hakkında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "bugün hak eden taraf Gençlerbirliği idi onlar maçı daha fazla istediler ve maçı kazandılar. Şu anda önümüzde 7 maç var" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği derbisinde sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taşkın, "Her iki takım adına önemli bir maçtı. Biz yukarıdaki yerimizi garantilemek istiyorduk. Gençlerbirliği de bulunduğu pozisyondan kurtulmak istiyordu. İlk devre iyi bir oyun vardı bizim adımıza. Yarım saatlik bölümde iyi oynadık. İkinci yarı aslında soyunma odasında yaptığımız istişareden dolayı daha iyi geçeceğini hissediyordum. İkinci devre daha iyi isteyen taraf Gençlerbirliği oldu. Neticede bugün hak eden taraf Gençlerbirliği idi onlar maçı daha fazla istediler ve maçı kazandılar. Şu anda önümüzde 7 maç var. Kalan maçlarda toplayabildiğimiz en iyi puanı toplayıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA