Taner Taşkın: "Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz" - Son Dakika
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Taner Taşkın: "Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz"

26.02.2022 16:21

- Taner Taşkın: "Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz" Tuzlaspor galibiyeti ardından konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.

- Taner Taşkın: "Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz"

ANKARA - Tuzlaspor galibiyeti ardından konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Korkulu rüya görmemek için emin adımlarla tırmanıyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nde maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Taner Taşkın şunları söyledi:

"Bugün iyi bir takımı yendik. İyi hazırlanmıştık. Bizim için 6 puan değerinde bir maçtı. Hem mücadele hem oyun anlamında oyuncularım her istediğimizi sahada gösterdiler. Bugün rakibi çok az pozisyon verdik. Girdiğimiz net pozisyonlar vardı. 2. golü bulamayınca savunma yapmamız gerekti. Bazen 1-0 kazandığınız maç 5-0'lık galibiyetlere bedeldir. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Korkulu rüya görmemek için emin adımlarla tırmanıyoruz."

Taner Taşkın: Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz
Taner Taşkın: Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz
Taner Taşkın: Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz

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KEÇİÖRENGÜCÜ, Tuzlaspor, Ankara, Rüya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Taner Taşkın: 'Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz' - Son Dakika


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