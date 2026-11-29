Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Beşiktaş'ın Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail temsilcisiyle oynadığı karşılaşmada yaşanan olayları değerlendirdi. Olayların bilinçli bir provokasyon olduğunu düşündüğünü belirten Çolak, UEFA'yı da eleştirerek Beşiktaş'a destek verdi.

Galatasaraylı olmasına rağmen yaşanan olaylar karşısında Beşiktaş'ın yanında olduğunu ifade eden Çolak, "Yani biz davamızda haklıyız. Beşiktaşlıları bırak, bak Galatasaraylıyım ama Beşiktaş'ta da oldu bu. Çünkü Beşiktaş'a yapılan çok yanlış, çok çirkin. Futbol adına çok çirkin, yanlış. Orada bence bilerek yapılan birçok provokasyon var. O yüzden hazırlanılmış bence bu. Bu hazırlanılmış. Zaten her yere gidiyoruz, her şeyi asabiliyoruz. Niye orada asamıyoruz? Çirkinlik, yanlış" dedi.

"Gerçekten büyük bir destek var arkasında Beşiktaş'ın"

Farklı takımların taraftarlarının Beşiktaş'a destek vermesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Çolak, "Ama şu güzel oldu; Galatasaraylısı da, Fenerbahçelisi de, Samsunsporlusu da, Trabzonsporlusu da tam destek, sonuna kadar destek verdi Beşiktaş'a. Gerçekten büyük bir destek var arkasında Beşiktaş'ın. Zaten Beşiktaş'ın yapmış olduğu bir yanlış da yok" diye konuştu.

"UEFA çok ayıp ediyor"

UEFA'nın Beşiktaş'a yönelik olası yaptırımlarını da eleştiren Çolak, "Buna rağmen Batum'da yaşanan olaylar çok çirkin, çok yanlış ama UEFA da bu yanlışın üzerine gidip Beşiktaş'la ilgili bir şeyler yapıyorsa çok ayıp ediyor, terbiyesizlik yapıyor. Yani doğru şeyler değil bunlar" ifadelerini kullandı.

"Ben Tanju Çolak olarak Beşiktaş'ın yanındayım"

Siyah-beyazlı camiaya desteğini yineleyen Çolak, "Ben Tanju Çolak olarak Beşiktaş'ın yanındayım. Halkımız yanında, en önemlisi o. Türkiye yanında, dünyadaki tüm İslam ülkeleri yanında. Daha ne olsun, bundan güzel bir şey var mı?" dedi.