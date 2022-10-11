- Tanque ve Ali Kaan Samsunspor'u Süper Lig'e taşımak istiyor

SAMSUN - Samsunsporlu futbolcular Douglas Tanque ve Ali Kaan Güneren, iyi yolda olduklarını ve şampiyonluğa inandıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, son 3 maçta 7 puan toplayarak formda bir görüntü verdi. Kırmızı-beyazlılarda golcü Douglas Tanque ve orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren, zorlu Altınordu mücadelesinin öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tanque: "Süper Lig'den teklifler aldım ama Samsunspor'u seçtim"

Transfer döneminde Türkiye'den bazı Süper Lig takımlarının kendisine teklif yapmasına rağmen projesine inandığı Samsunspor'a geldiğinin altını çizen Douglas Tanque, "Her şey istediğim gibi gidiyor. Çok fazla çalışıyorum. Gollerimi erken attığım için de çok mutluyum. Bunda takım arkadaşlarımın rolü de önemli. Onlar da gol atmama yardımcı oluyorlar. Süper Lig'den bazı takımlardan teklif almıştım ama Samsunspor'a geldim. Çünkü buranın projesine inandım. Takım arkadaşlarımızla birlikte çok iyi çalışıp, Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Türkiye'yi çok fazla gezme fırsatım olmadı ama Samsun çok güzel bir şehir. Ailem de Samsun'da olduğu için çok mutlu. Taraftarımızın her zaman yanımızda olmasını istiyoruz. İlk andan son ana kadar bize destek olmalarını istiyoruz. Ben de takım arkadaşlarımla birlikte elimden geleni yapıp, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum" dedi.

Ali Kaan Güneren: "Şampiyonluk yolunda iyi bir şekilde ilerleyeceğiz"

Şampiyonluğa gidecek bir kadro kalitesine sahip olduklarının altını çizen Ali Kaan Güneren ise, "Samsunspor'a transferin son günü katıldım. Biraz alışma sürecim oldu. Yeni yeni takıma adapte oluyorum. Son maçta kendimi daha iyi hissettim. Taraftarlardan gelen olumlu yorumlar beni mutlu etti. Son maçı kazandığımız için mutluyuz. Çok güçlü bir kadroya sahibiz. Herkes bir yarışma içerisinde. Biri kötü oynadığında diğeri girip, ondan daha iyi oynayıp maçı kazandırabilecek güçte. İyi bir takıma sahip olduğumuz için şampiyonluk yolunda iyi ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Kendi performansım da takıma alıştıkça artıyor. Bunun daha iyisini de göreceğiz. Şu anda yüzde 50 ile oynadığımı hissediyorum. Samsunspor, takıma alıştığımda daha da iyi bir Ali Kaan Güneren görecek" diye konuştu.

Her 70 dakikada 1 gol ortalaması tutturan Douglas Tanque 5 maçta 4 kez fileleri sarsarken, Ali Kaan Güneren ise Süper Lig'de 3 maç oynadıktan sonra geldiği Samsunspor'da 4 maçta 308 dakika sahada kaldı.