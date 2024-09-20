Tanrıkulu Taekwondo Federasyonu İçin Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Spor

Tanrıkulu Taekwondo Federasyonu İçin Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Bahri Tanrıkulu, Esenler'deki ziyarette federasyon değişimi ve projelerini açıkladı.

20.09.2024 21:19
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Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkan Adayı Bahri Tanrıkulu seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. İstanbul Esenler'de faaliyet gösteren Güden Olimpik Spor Kulübünü ziyaret eden Tanrıkulu, seçim çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Camianın artık değişim istediğini belirten ve mevcut yönetimi eleştiren Tanrıkulu, 20 yıldır Taekwondo Federasyonu'nu yönetenlerin proje bazlı hareket etmediğini ve camiaya verilen sözlerin tutulmadığını öne sürdü. Yönetime geldiklerinde ciddi bir köklü değişime gideceklerini belirten Bahri Tanrıkulu, birçok projeleriyle birlikte ilk olarak tesisleşmeye gideceklerini, Taekwondo Süper Ligi ve Bölgesel Liglerin kurulacağını, alt yapıdan yetişen sporcuların önünü açmayı ve daha yetenekli sporcuları camiamızla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca kuracakları Pi Taekwondo yazılımı ile taekwondo da çağ atlatmayı hedeflediklerini belirten Tanrıkulu, taekwondoyu hak ettiği yere Genç ve dinamik kadrosuyla taşıyacaklarını belirtti. Tanrıkulu'nun kariyerinde Olimpiyat İkinciliği, 3 Dünya Şampiyonluğu ve 5 Avrupa Şampiyonluğu bulunuyor. Ziyaret esnasında sporcularla yakından ilgilenen Bahri Tanrıkulu, Kulüp Başkanı Burak Güden'e Taekwondoya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Taekwondo Federasyonu 6'ncı Olağan Genel Kurulu ve 8'inci olağan mali genel kurulu 20 Ekim'de Ankara'da yapılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Tanrıkulu Taekwondo Federasyonu İçin Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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