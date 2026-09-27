Tanzanyalı Arap Osman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine sorduğu soruyu açıkladı - Son Dakika
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Tanzanyalı Arap Osman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine sorduğu soruyu açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından ilgilenerek sohbet ettiği Tanzanyalı minik güreşçi Osman Ali Davutoğlu, o anları anlattı. Genç güreşçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kişiyi göstererek, ''Bunu yenebilir misin?'' diye sorduğunu ifade etti.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, organizasyon kapsamında alanda bulunan ve 'Arap Osman' olarak er meydanlarında tanınmaya başlayan genç güreşçi Osman Ali Davutoğlu ile de yakından ilgilendi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİR ARADA

Eski Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu'nun manevi oğlu olan 11 yaşındaki Tanzanyalı güreşçi ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi. O anlar ise sıcak görüntülere sahne oldu.

''BU ADAMI YENEBİLİR MİSİN?''

Osman Ali Davutoğlu, bugün Çorum’un Sungurlu ilçesinde düzenlenen müsabakalarda er meydanına çıktı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Osman Ali Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği anları anlattı. Heyecanlandığını ifade eden Osman Ali Davutoğlu, "Cumhurbaşkanımız, bir beyefendiyi gösterdi, 'Bunu yenebilir misin?' dedi. Ben de 'Efendim siz isterseniz' yenebilirim' dedim. 'Kim bu' diye sordu. Daha sonra Cumhurbaşkanıma, babamın diplomat olduğunu anlattılar. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız da anladı" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanAli DavutoğluSporSon Dakika

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